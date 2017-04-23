Майк Бэбкок: Чувствую сердцем, что «Торонто» вернется в Вашингтон через пару дней

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок сказал сотрудникам вашингтонской арены Verizon Center, что увидится с ним в седьмом матче.

- Когда я уходил, они вежливо попрощались со мной, сказали: «До встречи в следующем году!. Я сказал: «Нет, увидимся через пару дней». Я чувствую сердцем и разумом, что так и будет, - передает слова наставника «Лифс « официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после пяти встреч серии первого раунда Кубка Стэнли счет в серии «Торонто» - «Вашингтон» 3-2 в пользу «Кэпиталз». Шестая встреча между командами пройдет в понедельник в Торонто. Встреча начнется в 2:00 по московскому времени.