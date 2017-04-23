Мельникова завоевала золото ЧЕ по спортивной гимнастике в вольных упражнениях
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую
медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике,
который проходит в румынском Клуже.
16-летняя россиянка показал результат 14,100 баллов.Серебро досталось британке Элизе Доуни (14,066), а замкнула тройку лидеров голландка Этора Торсдоттир
Еще одна россиянка Елена Еремина заняла восьмое место.
Клуж (Румыния)
Чемпионат Европы
Женщины
Вольные упражнения
1. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,100
2. Эиза Доуни (Великобритания) – 14,066
3. Этора Торсдоттир (Голландия) –13,700
...8. Елена Еремина (Россия) – 13,466
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