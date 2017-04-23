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Мельникова завоевала золото ЧЕ по спортивной гимнастике в вольных упражнениях

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в румынском Клуже.

16-летняя россиянка показал результат 14,100 баллов.Серебро досталось британке Элизе Доуни (14,066), а замкнула тройку лидеров голландка Этора Торсдоттир

Еще одна россиянка Елена Еремина заняла восьмое место.

Клуж (Румыния)
Чемпионат Европы
Женщины
Вольные упражнения

1. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,100
2. Эиза Доуни (Великобритания) – 14,066
3. Этора Торсдоттир (Голландия) –13,700
...8. Елена Еремина (Россия) – 13,466

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