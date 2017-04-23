«Арсенал» – «Манчестер Сити»: Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер
Сити» на матч 1/2 финала Кубка Англии по
футболу.
«Арсенал»: Чех,
Габриэл, Косельни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Джака, Монреаль, Озил,
Санчес, Жиру.
«Манчестер Сити»:
Браво, Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Туре, Фернандиньо, Де Брейне, Сильва, Сане,
Агуэро.
Встреча начнется в 17:00 по московскому времени, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 0:01-й тайм
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Джака, Жиру, Санчес
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Туре, де Брюйне, Сане, Силва (Стерлинг, 23), Фернандиньо, Навас, Агуэро
Предупреждения:
Санчес, 25 - нет
Место и дата
23 апреля 17:00, Уэмбли, Текстовая трансляция