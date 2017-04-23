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«Арсенал» – «Манчестер Сити»: Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на  матч 1/2 финала Кубка Англии по футболу.

«Арсенал»: Чех, Габриэл, Косельни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Джака, Монреаль, Озил, Санчес, Жиру.

«Манчестер Сити»: Браво, Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Туре, Фернандиньо, Де Брейне, Сильва, Сане, Агуэро.

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Арсенал - Манчестер Сити - 0:0

1-й тайм

Состав

Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Джака, Жиру, Санчес

Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Туре, де Брюйне, Сане, Силва (Стерлинг, 23), Фернандиньо, Навас, Агуэро

Предупреждения:

Санчес, 25 - нет

Место и дата

23 апреля 17:00, Уэмбли, Текстовая трансляция

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