Сборная Белоруссии впервые вышла в финал Кубка Федерации
На проходящем в Минске полуфинале первой Мировой группы Кубка Федерации между сборными Белоруссии и Швейцарии Арина Соболенко в четвертом матче одолела Викторию Голубич со счетом 6:3, 2:6, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. 18-летняя минчанка сделала 1 эйс и допустила 6 двойных ошибок.
Эта победа позволила сборной Белоруссии переиграть соперниц с общим счетом 3-1 и впервые в истории выйти в финал первой Мировой группы Кубка Федерации.
Добавим, что за титул белорусские теннисистки поспорят с победительницами пары Чехия - США.
Кубок
федерации
Мировая группа
Полуфинал
Белоруссия – Швейцария – 3:1
Соснович –
Голубич – 6:3, 5:7, 7:5
Соболенко – Бачински – 4:6, 5:7
Соснович – Бачински – 6:2, 7:6 (7:2)
Соболенко – Голубич – 6:3, 2:6, 6:4
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