Веснина уступила Мертенс в матче Кубка Федерации, Бельгия вышла вперед в противостоянии с Россией
Елена Веснина уступила Элизе Мертенс со счетом 4:6, 6:1, 2:6 в третьем поединке встречи плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации между командами России и Бельгии.
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и за это время Веснина реализовала 3 брейк-пойнта из 12 и проиграла четыре гейма на своей подаче.
Таким образом, сборная Бельгии вышла вперед — 2-1.
В четвертом матче противостояния Россия – Бельгия Дарья
Касаткина встретится с Мариной Заневской.
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