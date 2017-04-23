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Веснина уступила Мертенс в матче Кубка Федерации, Бельгия вышла вперед в противостоянии с Россией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Елена Веснина уступила Элизе Мертенс со счетом 4:6, 6:1, 2:6 в третьем поединке встречи плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации между командами России и Бельгии.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и за это время Веснина реализовала 3 брейк-пойнта из 12 и проиграла четыре гейма на своей подаче.

Таким образом, сборная Бельгии вышла вперед — 2-1.

В четвертом матче противостояния Россия – Бельгия Дарья Касаткина встретится с Мариной Заневской.

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