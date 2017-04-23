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Белявский завоевал бронзу на ЧЕ в упражнении на перекладине

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гимнаст Давил Белявский завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в румынском Клуже.

25-летний россиянин показал результат 14,366. Золото и серебро досталось швейцарцам Пабло Бреггеру и Оливеру Хеги соответственно.

Клуж (Румыния)
Чемпионат Европы
Мужчины
Перекладина

 1. Пабло Бреггер (Швейцария) – 14,933
2. Оливер Хеги (Швейцария) – 14,500
3. Давид Белявский (Россия) – 14,366

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