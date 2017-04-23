Белявский завоевал бронзу на ЧЕ в упражнении на перекладине
Российский гимнаст Давил Белявский завоевал бронзовую медаль
в упражнении на перекладине на чемпионате Европы по спортивной гимнастике,
который проходит в румынском Клуже.
25-летний россиянин показал результат 14,366. Золото и серебро досталось швейцарцам Пабло Бреггеру и Оливеру Хеги соответственно.
Клуж (Румыния)
Чемпионат Европы
Мужчины
Перекладина
1. Пабло Бреггер (Швейцария) –
14,933
2. Оливер Хеги (Швейцария) – 14,500
3. Давид Белявский (Россия) – 14,366
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