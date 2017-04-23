Гендиректор ХК «Сочи»: Вероятность отъезда Фантенберга в НХЛ существует

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев подтвердил, что шведский защитник команды Оскар Фантенберг может продолжить карьеру в НХЛ.

Ранее СМИ сообщили, что 25-летний хоккеист может перейти в «Лос-Анджелес». Действующее соглашение Фантенберга с ХК «Сочи» истекает 30 апреля.

«Слухи есть, но никакой конкретики быть не может, у него есть действующий контракт. Мы на самом деле не знаем (о его уходе), но вероятность такая существует. Мы хотели бы его оставить, но переговоры достаточно сложно вести, потому что у него есть желание попасть в НХЛ, вроде бы есть предложения, но этого сейчас никто не скажет. Все будет известно уже после 30 апреля», - цитирует Воропаева ТАСС.

В прошедшем сезоне Фантенберг провел 44 матча, забросив три шайбы и отдав 20 голевых передач.