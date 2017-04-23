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Сборная России победила на ЧЕ по спортивной гимнастике в общекомандном зачете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В румынском Клуже завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике, в общекомандном зачете которого победу с восемью медалями одержала сборная России.

Золотые медали России принесли Давид Белявский (конь), Артур Далалоян (опорный прыжок) и Ангелина Мельникова (вольные), серебро – Далалоян (многоборье), Дмитрий Ланкин (вольные) и Елена Еремина (брусья), бронзу – Никита Нагорный (брусья) и Давид Белявский (перекладина).

Вторыми в общекомандном зачете стали румыны (2-1-1), третьими – украинцы (2-0-2), четвертыми – британцы (1-3-2), пятыми – швейцарцы (1-1-0), шестыми – французы (1-0-1).

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