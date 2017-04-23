Лерой Сане: Гвардиола говорит мне играть, как Месси или Неймар

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане рассказал о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Он может помочь мне, потому что он знает, как играет Месси, как он тренируется. Ведь он видел его каждый день.

Поэтому он старается помочь мне, придает мне уверенность, говоря: «Да, попробуй это. Попробуй сделать это, как Месси или Неймар.

Когда я пришел в команду, я был молод. Возможно, когда я играл с большими командами в начале, я думал, что их игроки лучше меня. Возможно, я немного боялся, потому что я пришел в новую команду, приехал в новую страну и ничего не знал об этой лиге.

Но Пеп говорил мне: «Играй так, как ты это делал в «Шальке», там ты чувствовал себя свободно». Другие игроки тоже люди, поэтому мне нужно просто играть, как я могу, и чувствовать себя свободно».

В нынешнем сезоне 21-летний Сане забил пять голов в 20 матчах премьер-лиги.