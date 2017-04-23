Ангелина Мельникова: Это золото меня очень сильно вдохновило

Завоевавшая золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы в румынском Клуже Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от победы.

«Мне не очень хотелось даже выходить на вольные, потому что столько стартов было, где у меня все плохо… Думала, что опять все плохо будет. А в итоге даже не волновалась, а потом поняла, что все хорошо сделала, надо было встать последнюю диагональ! Сразу же подумала, что могу быть в тройке, и очень обрадовалась.

Делала то, что мне нравится, делала как будто для себя. Да и мысль, что нечего терять, была. Надо было потерпеть полторы минуты - и домой. Это золото меня очень сильно вдохновило», - приводит слова Мельниковой «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России одержала победу на чемпионате Европы в общекомандном зачете.