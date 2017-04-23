Вадим Васильев: Бернарду Силва, Мбаппе и Лемар решили остаться в «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что лидеры команды не перейдут в другие клубы в зимнее трансферное окно.

«В связи с чемпионатом мира 2018 года Бернарду Силва, Килиан Мбаппе и Тома Лемар приняли решение никуда не уходить. Я также хочу, чтобы остался Фалькао», – приводит Get French Football слова Васильева.

Напомним, «Монако» занимает второе место в лиге 1 с отставанием в три очка от «Пари Сен-Жермен». При этом монегаски провели на два матча меньше.

Кроме того, «Монако» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив из плей-офф «Манчестер Сити» и «Боруссию» из Дортмунда.

Соперником команды в серии за выход в плей-офф станет «Ювентус».