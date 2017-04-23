«Динамо» обыграло «Мордовию» благодаря голам Панченко и Бечирая
«Динамо» в Химках взяло верх над «Мордовией» (2:1) в 33-м туре первенства ФНЛ.
У хозяев поля отличиличь Кирилл Панченко (13-я минута) и Фатос Бечирай (51-я), у гостей - Евгений Осипов (40-я).
Отметим, что Панченко забил 22-й мяч в турнире и вместе с форвардом «Тюмени» Хасаном Мамтовым возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона ФНЛ.
Бело-голубые, досрочно вышедшие в РФПЛ, с 75 очками продолжают уверенно лидировать в таблице лиги, саранчане с 33 баллами на данный момент - на 16-й строчке.
В следующем туре «Динамо» 29 апреля сыграет на выезде с «Кубанью», а «Мордовия» в тот же день примет «Балтику».
Матч
Голы
Панченко 13 (1:0). Осипов 40 (1:1). Бечирай 52 (2:1).
Место и дата
23 апреля 16:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция
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