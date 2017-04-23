Надаль завоевал 70-й титул в карьере, выиграв турнир в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале турнира в Монте-Карло обыграл соотечественника Альберта Рамоса со счетом 6:1, 6:3.

Встреча длилась 1 час 16 минут и за это время Надаль пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11, а его соперник совершил две двойные ошибки.

30-летний испанец завоевал 70-й титул в карьере и в 10-й раз (2005-2012, 2016, 2017 годы) стал победителем турнира в Монте-Карло.

Турнир АТР

«Мастерс»

Монте-Карло (Монако)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 4 273 775

Финал