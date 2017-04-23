Элиза Мертенс: Мне было нечего терять в игре с Весниной

66-я ракетка мира Элиза Мертенс прокомментировала свою победу над Еленой Весниной из России (6:4, 1:6, 6:2) в матче плей-офф Мировой лиги Fed Cup.

– Это был непростой поединок. В первой партии шла упорная борьба, и только в концовке мне удалось сделать решающий брейк. Во втором сете Елена серьезно прибавила. Она в целом играла агрессивно, постоянно меня поддавливала, я стала чаще ошибаться и в итоге уступила. Но потом поняла, что мне нечего терять. Веснина - 15-я ракетка мира, она играет дома, я же не испытывала особого психологического давления. К тому же, хорошо чувствовала себя физически. И еще меня активно поддерживала моя команда, болельщики и капитан. Все это помогло ракрепоститься и сыграть так, чтобы принести своей сборной очень важное очко, – рассказала Мертенс на пресс-конференции.



Напомним, Мертенс принесла Бельгии второе очко в матче, после чего счет стал 2-1 в пользу ее команды.