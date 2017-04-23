«Милан» дома уступил «Эмполи»
«Милан» дома уступил «Эмполи» (1:2) в 33-м туре чемпионата Италии.
У хозяев поля отличился Джанлука Лападула (72-я минута), у гостей - Леван Мчедлидзе (40-я) и Маме Тиам (67-я).
На 59-й минуте игрок «россонери» Сусо не реализовал пенальти.
«Милан» с 58 очками остался на шестом месте, его сегодняшний соперник с 29 баллами - на 17-й строчке.
В следующем туре «Милан» 30 апреля сыграет на выезде с «Кротоне», а «Эмполи» в тот же день примет «Сассуоло».
Матч
Голы
Мчедлидзе 40 (0:1). Тиам 67 (0:2). Лападула 72 (1:2).
Состав
Милан: Доннарумма, Калабриа, Де Шильо (Окампос, 71), Сапата, Палетта, Пашалич, Фернандес (Бакка, 63), Соса, Деулофеу, Сусо (Хонда, 87), Лападула
Эмполи: Скорупски, Паскуаль, Барба, Беллуччи, Лаурини (Замбелли, 65), Маури (Тельо, 57), Кроче, Эль-Каддури, Диуссе, Мчедлидзе (Маккароне, 53), Тиам
Предупреждения:
Соса, 21; Де Шильо, 48; Лападула, 83 - Тиам, 56; Тельо, 82; Эль-Каддури, 89; Беллуччи, 90
Судья:
Клаудио Джавилукки (Италия)
Место и дата
23 апреля 16:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция