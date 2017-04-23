Элиза Мертенс: Физически готова сыграть пару

Лидер сборной Бельгии Элиза Мертенс отметила, что будет готова сыграть при необходимости пятый, парный матч в рамках встречи Кубка Федерации Россия – Бельгия.

– Я изначально настраивалась и готовилась к тому, что буду играть здесь две одиночки и пару. Сейчас два матча позади. В субботу я закончила в двух сетах, теперь - в трех. Но физически чувствую себя нормально. Психологически – тоже. Так что, если потребуется, и пятая игра будет иметь турнирное значение, я готова выйти на корт и помочь своей команде, – рассказала Мертенс после победы над Еленой Весниной.

Напомним, Мертенс принесла Бельгии второе очко в матче с Еленой Весниной, после чего счет стал 2-1 в пользу ее команды.