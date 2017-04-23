«Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью в Калининграде
В матче 33-го тура первенства ФНЛ «Балтика» на своем поле сыграла
вничью с «Сибирью» (1:1).
У хозяев поля отличился Валерий Почивалин, а у гостей –
Антон Кушнирук.
Обе команды находятся в зоне вылета, но «Сибирь» с 34 очками
занимает 16-е место, а «Балтика» расположилась на 19-й строчке, имея в активе
30 баллов.
В следующем туре подопечные Игоря Черевченко 29 апреля на
выезде сыграют с «Мордовией», а команда из Новосибирска в этот же день примет «Зенит-2».
ФНЛ
33-й тур
Матч
Место и дата
23 апреля 16:00, Балтика, Онлайн-трансляция
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