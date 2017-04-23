«Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью в Калининграде

В матче 33-го тура первенства ФНЛ «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Сибирью» (1:1).

У хозяев поля отличился Валерий Почивалин, а у гостей – Антон Кушнирук.

Обе команды находятся в зоне вылета, но «Сибирь» с 34 очками занимает 16-е место, а «Балтика» расположилась на 19-й строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем туре подопечные Игоря Черевченко 29 апреля на выезде сыграют с «Мордовией», а команда из Новосибирска в этот же день примет «Зенит-2».

ФНЛ

33-й тур