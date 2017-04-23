Льюис Хэмилтон: Надеюсь, «Уильямс» и «Макларен» снова будут бороться с нами

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассчитывает, что «Уильямс» и «Макларен» вернутся в борьбу с лидерами Формулы-1.

«Меня расстраивает, что когда вы смотрите Формулу-1, вы видите всю глубину команд «Уильямс» и «Макларен», но понимаете, что они находятся не там, где должны. «Уильямс» ни за что не боролся уже много лет, у них самый настоящий провал, а теперь он же и у «Макларена».

Существует страсть «Феррари», страсть «Мерседеса», страсть «Макларена»: из-за гонщиков, опыта и чемпионских титулов, которые у них были за годы, что я смотрю Формулу-1. Надеюсь, что за отведенное мне время в Формуле-1 я увижу, как с нами будут бороться «Уильямс» и «Макларен», и что впереди будет много сильных команд. Я считаю, это будет волшебно», – приводит Motorsport.com слова Хэмилтона.

Напомним, в 2007-2012 годах Хэмилтон выступал за «Макларен», в составе которого в 2008 году выиграл чемпионский титул.