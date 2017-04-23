Хет-трик Кейта и дубль Иммобиле помогли «Лацио» разгромить «Палермо»
В матче 33-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем поле
разгромил «Палермо» со счетом 6:2
В составе победителей хет-трик оформил Бальде Кейта, дубль
Чиро Иммобиле и единожды отличился Лука Крекко, а у гостей два мяча забил
Андреа Рисполи.
«Лацио» с 61-м очком занимает пятое место в турнирной
таблице, а «Палермо» расположился на 19-й строчке, имея в активе 16 баллов.
В следующем туре подопечные Симоне Индзаги 30 апреля в римском дерби встретятся с «Ромой», а команда из Палермо в этот же день примет «Фиорентину».
Чемпионат Италии
33-й тур
Матч
Голы
Иммобиле 8 (1:0). Иммобиле 10 (2:0). Кейта 21 (3:0). Кейта 24 (4:0 - пен.). Кейта 26 (5:0). Рисполи 46 (5:1). Рисполи 52 (5:2). Крекко 90 (6:2).
Состав
Лацио: Стракоша, Фортуна, де Врей, Худт, Пароло (Лукаку, 46), Биглия, Лулич, Милинкович-Савич (Крекко, 70), Кейта (Ломбарди, 83), Андерсон, Иммобиле
Палермо: Посавец, Рисполи, Гонсалес, Гольданига, Морганелла, Шуньич, Гацци, Яяло (Чочев, 67), Ло Фасо (Трайковски, 74), Шалаи (Энрике, 25), Несторовски
Предупреждения:
Милинкович-Савич, 59 - Гацци, 63
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
23 апреля 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция