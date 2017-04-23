Хет-трик Кейта и дубль Иммобиле помогли «Лацио» разгромить «Палермо»

Стефано Пиоли: Моя команда не может играть, так как «Интер» во втором тайме матча с «Фиорентиной»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги матча 33-го тура серии A с «Фиорентиной» (4:5) на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.