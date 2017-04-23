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Хет-трик Кейта и дубль Иммобиле помогли «Лацио» разгромить «Палермо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хет-трик Кейта и дубль Иммобиле помогли «Лацио» разгромить «Палермо»
Источник: Gettyimages.ru

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем поле разгромил «Палермо» со счетом 6:2

В составе победителей хет-трик оформил Бальде Кейта, дубль Чиро Иммобиле и единожды отличился Лука Крекко, а у гостей два мяча забил Андреа Рисполи.

«Лацио» с 61-м очком занимает пятое место в турнирной таблице, а «Палермо» расположился на 19-й строчке, имея в активе 16 баллов.

В следующем туре подопечные Симоне Индзаги 30 апреля в римском дерби встретятся с «Ромой», а команда из Палермо в этот же день примет «Фиорентину».

Чемпионат Италии
33-й тур

Матч

Лацио - Палермо - 6:2 (5:0)

Голы

Иммобиле 8 (1:0). Иммобиле 10 (2:0). Кейта 21 (3:0). Кейта 24 (4:0 - пен.). Кейта 26 (5:0). Рисполи 46 (5:1). Рисполи 52 (5:2). Крекко 90 (6:2).

Состав

Лацио: Стракоша, Фортуна, де Врей, Худт, Пароло (Лукаку, 46), Биглия, Лулич, Милинкович-Савич (Крекко, 70), Кейта (Ломбарди, 83), Андерсон, Иммобиле

Палермо: Посавец, Рисполи, Гонсалес, Гольданига, Морганелла, Шуньич, Гацци, Яяло (Чочев, 67), Ло Фасо (Трайковски, 74), Шалаи (Энрике, 25), Несторовски

Предупреждения:

Милинкович-Савич, 59 - Гацци, 63

Судья:

Микаэль Фаббри (Италия)

Место и дата

23 апреля 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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