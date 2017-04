Впереди только Ширер. Уэйн Руни забил в 149-м матче АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни забил в 149-м матче английской премьер-лиги и догнал по этому показателю Фрэнка Лэмпарда и Эндрю Коула.

Нападающий «МЮ» отличился на 39-й минуте гостевой встречи против «Бернли» в рамках 34-го тура АПЛ, удвоив преимущество своей команды.

Only Alan Shearer (190) has scored in more different #PL matches than Wayne Rooney (149 – level with Frank Lampard & Andrew Cole) #BURMUN pic.twitter.com/XByYR9we1U