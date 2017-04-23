Впереди только Ширер. Уэйн Руни забил в 149-м матче АПЛ
Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни забил в 149-м матче английской премьер-лиги и догнал по этому показателю Фрэнка Лэмпарда и Эндрю Коула.
Нападающий «МЮ» отличился на 39-й минуте гостевой встречи против «Бернли» в рамках 34-го тура АПЛ, удвоив преимущество своей команды.
Only Alan Shearer (190) has scored in more different #PL matches than Wayne Rooney (149 – level with Frank Lampard & Andrew Cole) #BURMUN pic.twitter.com/XByYR9we1U— Premier League (@premierleague) 23 апреля 2017 г.
Добавим, что Руни теперь отстает только от Алана Ширера, отличившегося в 190 матчах премьер-лиги.
Матч
Бёрнли - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:2)
Голы
Марсьяль 21 (0:1). Руни 39 (0:2).
Состав
Бёрнли: Хитон, Ми (Тарковски, 46), Уорд, Лоутон, Кин, Бартон, Бойд (J. Gudmundsson, 62), Брэйди, Хендрик, Грэй, Барнс (Агьей, 75)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Блинд, Байи, Эррера, Лингард (Рэшфорд, 70), Янг, Погба (Кэррик, 90), Феллайни, Руни, Марсьяль (Мхитарян, 80)
Предупреждения:
Лоутон, 65; Хендрик, 88 - Руни, 79
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
23 апреля 16:15, Терф Мур, Онлайн-трансляция