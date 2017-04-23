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Впереди только Ширер. Уэйн Руни забил в 149-м матче АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни забил в 149-м матче английской премьер-лиги и догнал по этому показателю Фрэнка Лэмпарда и Эндрю Коула.

Нападающий «МЮ» отличился на 39-й минуте гостевой встречи против «Бернли» в рамках 34-го тура АПЛ, удвоив преимущество своей команды.

Добавим, что Руни теперь отстает только от Алана Ширера, отличившегося в 190 матчах премьер-лиги.

Матч

Бёрнли - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:2)

Голы

Марсьяль 21 (0:1). Руни 39 (0:2).

Состав

Бёрнли: Хитон, Ми (Тарковски, 46), Уорд, Лоутон, Кин, Бартон, Бойд (J. Gudmundsson, 62), Брэйди, Хендрик, Грэй, Барнс (Агьей, 75)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Блинд, Байи, Эррера, Лингард (Рэшфорд, 70), Янг, Погба (Кэррик, 90), Феллайни, Руни, Марсьяль (Мхитарян, 80)

Предупреждения:

Лоутон, 65; Хендрик, 88 - Руни, 79

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

23 апреля 16:15, Терф Мур, Онлайн-трансляция

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