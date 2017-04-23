Елена Венина: Мертенс сыграла просто здорово!

Россиянка Елена Веснина прокомментировала свое поражение от бельгийки Элизы Мертенс в матче Кубка Федерации Россия – Бельгия.

– Это был очень сложный матч, все три партии сложились по-разному, – отметила Веснина на пресс-конференции. – В первом сете все шло очень ровно, и его судьбу решил единственный брейк, сделанный Элизой в концовке. При этом я сама много раз имела брейк-пойнты, но Мертенс очень здорово подавала в эти моменты. Было видно, что она играет вдохновенно, раскренощенно и уверенно. Во второй партии я сумела прибавить и переломить ход игры. В принципе, и начало третьего складывалось неплохо – первые два гейма на подаче Элис я должна была выигрывать. Но где-то ей немного повезло, когда мяч в ключевые моменты после ее ударов отскакивал как-то неожиданно, что часто бывает на грунте. В основном же она сама действовала активно и надежно, не давая мне реализовать преимущество. А когда Мертенс сделала брейк при счете 2:1, все резко изменилось. В таких играх в Кубке Федерации, когда фаворит дает нефавориту повести в счете в решающей партии, на первый план выходит психология. Я чувствовала большое давление, Элиза же мгновенно раскрепостилась и заиграла на каком-то совершенно новом уровне! У меня, возможно, был шанс спасти матч, ведь я продолжала бороться до последнего розыгрыша. Но, увы, этого не получилось.

Веснина уступила Мертенс со счетом 4:6, 6:1, 2:6 в третьем поединке встречи плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации между командами России и Бельгии.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и за это время Веснина реализовала 3 брейк-пойнта из 12 и проиграла четыре гейма на своей подаче.

Таким образом, сборная Бельгии вышла вперед — 2-1.