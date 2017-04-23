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Григорий Иванов: Будем добиваться того, чтобы Еськов закончил с судейством

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Алексея Еськова из Москвы.

«Мое мнение, что судья работал предвзято, сейчас посмотрим, какое решение вынесет комиссия. Будем бороться, но мое мнение, что такой судья вообще не должен судить, мы будем добиваться, чтобы его отстранили вообще, чтобы другим неповадно было, ведь надо, чтобы такие люди заканчивали с судейством.

Вся страна видела это, все об этом говорят, мне позвонили много людей, среди которых не только наши болельщики», – приводит ТАСС слова Иванова.

Напомним, в субботу в матче 24-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) Еськов показал три красные карточки игрокам «Урала», удалив Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

Матч

Зенит - Урал - 2:0 (0:0)

Голы

Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин

Предупреждения:

Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40; Павлюченко, 60

Удаления:

нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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