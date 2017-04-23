Григорий Иванов: Будем добиваться того, чтобы Еськов закончил с судейством

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Алексея Еськова из Москвы.

«Мое мнение, что судья работал предвзято, сейчас посмотрим, какое решение вынесет комиссия. Будем бороться, но мое мнение, что такой судья вообще не должен судить, мы будем добиваться, чтобы его отстранили вообще, чтобы другим неповадно было, ведь надо, чтобы такие люди заканчивали с судейством.

Вся страна видела это, все об этом говорят, мне позвонили много людей, среди которых не только наши болельщики», – приводит ТАСС слова Иванова.

Напомним, в субботу в матче 24-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) Еськов показал три красные карточки игрокам «Урала», удалив Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.