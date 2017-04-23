Елена Веснина: Мы знали, что с Мертенс будет сложнее всего

Лидер сборной России Елена Веснина поделилась мыслями о выступлении Элизы Мертенс, принесшей сборной Бельгии два очка в матче Кубка Федерации.

– Когда мы готовились к матчу, то изучали игру Мертенс, – рассказала Веснина. – В частности, мы знали, что она всегда здорово выглядит именно в Кубке Федерации. Есть такие игроки, которые не так вдохновенно и здорово действуют на личных турнирах, но раскрываются в матчах за сборную. Так и с Элизой. В предыдущем матче против Румынии она также обыграла лидера соперниц – Ирину-Камелию Бегу – и выиграла две одиночки. Так что мы понимали, что с ней придется сложнее всего. Жаль, что в итоге и Анастасия Павлюченкова, и я не сумели справиться с Элизой.

Веснина уступила Мертенс со счетом 4:6, 6:1, 2:6 в третьем поединке встречи плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации между командами России и Бельгии.

Таким образом, сборная Бельгии вышла вперед — 2-1.