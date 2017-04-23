«Манчестер Юнайтед» переиграл «Бернли» в матче 34-го тура АПЛ

Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх в гостевом матче 34-го тура английской премьер лиги против «Бернли» (2:0).

Счет в матче на 21-й минуте открыл французский нападающий «Манчестера» Антони Марсьяль, замкнув передачу полузащитника Андера Агера. В концовке первого тайма Уэйн Руни удвоил преимущество гостей.

После этой игры «Манчестер» набрал 63 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе 36 баллов, находится на 15-м месте в чемпионате.

В следующем туре 27 апреля подопечные Жозе Моуринью встретятся в гостях с «Манчестер Сити». Двумя днями позже «Бернли» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».



