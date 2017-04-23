«Манчестер Юнайтед» переиграл «Бернли» в матче 34-го тура АПЛ
Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх в гостевом матче 34-го тура английской премьер лиги против «Бернли» (2:0).
Счет в матче на 21-й минуте открыл французский нападающий «Манчестера» Антони Марсьяль, замкнув передачу полузащитника Андера Агера. В концовке первого тайма Уэйн Руни удвоил преимущество гостей.
После этой игры «Манчестер» набрал 63 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе 36 баллов, находится на 15-м месте в чемпионате.
В следующем туре 27 апреля подопечные Жозе Моуринью встретятся в гостях с «Манчестер Сити». Двумя днями позже «Бернли» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».
Матч
Бёрнли - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:2)
Голы
Марсьяль 21 (0:1). Руни 39 (0:2).
Состав
Бёрнли: Хитон, Ми (Тарковски, 46), Уорд, Лоутон, Кин, Бартон, Бойд (J. Gudmundsson, 62), Брэйди, Хендрик, Грэй, Барнс (Агьей, 75)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Блинд, Байи, Эррера, Лингард (Рэшфорд, 70), Янг, Погба (Кэррик, 90), Феллайни, Руни, Марсьяль (Мхитарян, 80)
Предупреждения:
Лоутон, 65; Хендрик, 88 - Руни, 79
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
23 апреля 16:15, Терф Мур, Онлайн-трансляция