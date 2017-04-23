Сборная Швеции везет на «Чешские игры» сильнейший состав

Владислав Третьяк: Надо создать все условия, чтобы Капризов как можно дольше играл в КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от игры на Шведских играх форварда «Салавата Юлаева» и сборной России Кирилла Капризова.