Сборная Швеции везет на «Чешские игры» сильнейший состав
Пресс-атташе сборной Швеции Андерс Фельтенмарк сообщил «Советскому спорт» состав «Тре Крунур» на заключительный этап Евротура «Чешские игры», который пройдет в Стокгольме и Ческе-Будеевице 27-30 апреля.
Главный тренер скандинавов Рикард Гренберг пригласил сразу 11 игроков НХЛ:
Вратаря Эдди Лека («Каролина»), защитников Джона Клингберга («Даллас»), Антона Строльмана, Виктора Хедмана (оба – «Тампа»), Оливера Экмана Ларссона («Аризона»), нападающих Элиаса Линдхольма, Йоакима Нурдстрема, Виктора Раска (все – «Каролина»), Карла Седерберга, Габриеля Ландескуга (оба – «Колорадо»), Уильяма Карлссона («Колумбус»).
Также в составе пять представителей российских клубов КХЛ:
Вратари: Виктор Фаст (ЦСКА), Никлас Сведберг («Салават Юлаев») и нападающие Рихард Гюнге («Нефтехимик»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Марио Кемпе («Витязь»).
Напомним, победу в Евротуре-2017 уже обеспечила сборная России, состав которой объявят в понедельник.