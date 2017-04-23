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Сборная Швеции везет на «Чешские игры» сильнейший состав

Виталий Славин
Виталий Славин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пресс-атташе сборной Швеции Андерс Фельтенмарк сообщил «Советскому спорт» состав «Тре Крунур» на заключительный этап Евротура «Чешские игры», который пройдет в Стокгольме и Ческе-Будеевице 27-30 апреля.

Главный тренер скандинавов Рикард Гренберг пригласил сразу 11 игроков НХЛ:

Вратаря Эдди Лека («Каролина»), защитников Джона Клингберга («Даллас»), Антона Строльмана, Виктора Хедмана (оба – «Тампа»), Оливера Экмана Ларссона («Аризона»), нападающих Элиаса Линдхольма, Йоакима Нурдстрема, Виктора Раска (все – «Каролина»), Карла Седерберга, Габриеля Ландескуга (оба – «Колорадо»), Уильяма Карлссона («Колумбус»).

Также в составе пять представителей российских клубов КХЛ:

Вратари: Виктор Фаст (ЦСКА), Никлас Сведберг («Салават Юлаев») и нападающие Рихард Гюнге («Нефтехимик»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Марио Кемпе («Витязь»).

Напомним, победу в Евротуре-2017 уже обеспечила сборная России, состав которой объявят в понедельник.

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