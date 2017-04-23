«Тулуза» и «Ницца» сыграли вничью в матче 34-го тура лиги 1

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Тулуза» на своем поле сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).

Счет в матче на 56-й минуте открыл нападающей хозяев поля Корентен Жан, спустя три минуты гости отыгрались, силами Валентина Эйссерика. Больше мячей забито в матче не было.

Форвард гостевой команды Марио Балотелли на 90-й минуте встречи получил шестую желтую карточку в сезоне.

«Ницца» с 74 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Тулуза» расположилась на 11-й строчке, имея в активе 42 балла.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 30 апреля примут лидера чемпионата - «Пари Сен-Жермен», а фиолетовые днем ранее сыграют с «Монако».

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34-й тур