«Тулуза» и «Ницца» сыграли вничью в матче 34-го тура лиги 1
В матче 34-го тура чемпионата Франции «Тулуза» на своем поле
сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).
Счет в матче на 56-й минуте открыл нападающей хозяев поля
Корентен Жан, спустя три минуты гости отыгрались, силами Валентина Эйссерика.
Больше мячей забито в матче не было.
Форвард гостевой команды Марио Балотелли на 90-й минуте
встречи получил шестую желтую карточку в сезоне.
«Ницца» с 74 очками занимает третье место в турнирной таблице,
а «Тулуза» расположилась на 11-й строчке, имея в активе 42 балла.
В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 30 апреля примут
лидера чемпионата - «Пари Сен-Жермен», а фиолетовые днем ранее сыграют с «Монако».
Чемпионат Франции
34-й тур
Матч
Голы
Жан 56 (1:0). Эссерик 59 (1:1).
Состав
Тулуза: Лафон, Мубандже (Тойвонен, 69), Амьен-Аду, Жюльен, Диоп, Бодиже (Сомалия, 46), Блен, Трехо, Брайтвайт, Делор, Жан (Дурмаз, 61)
Ницца: Кардинале, Перейра (Балотелли, 88), Ле Марчан (Байсс, 46), Дальберт, Суке, Данте, Бельханда, Эссерик (Донис, 81), Сери, Козьелло, Ле Биан
Предупреждения:
Мубандже, 26; Бодиже, 45; Дурмаз, 88 - Эссерик, 37; Сери, 43; Байсс, 80; Дальберт, 87; Балотелли, 90
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
23 апреля 16:00, Муниципал, Онлайн-трансляция