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«Тулуза» и «Ницца» сыграли вничью в матче 34-го тура лиги 1

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Тулуза» на своем поле сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).

Счет в матче на 56-й минуте открыл нападающей хозяев поля Корентен Жан, спустя три минуты гости отыгрались, силами Валентина Эйссерика. Больше мячей забито в матче не было.

Форвард гостевой команды Марио Балотелли на 90-й минуте встречи получил шестую желтую карточку в сезоне.

«Ницца» с 74 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Тулуза» расположилась на 11-й строчке, имея в активе 42 балла.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 30 апреля примут лидера чемпионата - «Пари Сен-Жермен», а фиолетовые днем ранее сыграют с «Монако».

Чемпионат Франции
34-й тур

Матч

Тулуза - Ницца - 1:1 (0:0)

Голы

Жан 56 (1:0). Эссерик 59 (1:1).

Состав

Тулуза: Лафон, Мубандже (Тойвонен, 69), Амьен-Аду, Жюльен, Диоп, Бодиже (Сомалия, 46), Блен, Трехо, Брайтвайт, Делор, Жан (Дурмаз, 61)

Ницца: Кардинале, Перейра (Балотелли, 88), Ле Марчан (Байсс, 46), Дальберт, Суке, Данте, Бельханда, Эссерик (Донис, 81), Сери, Козьелло, Ле Биан

Предупреждения:

Мубандже, 26; Бодиже, 45; Дурмаз, 88 - Эссерик, 37; Сери, 43; Байсс, 80; Дальберт, 87; Балотелли, 90

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

23 апреля 16:00, Муниципал, Онлайн-трансляция

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