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Елена Веснина: Усталость чувствуется, но я готова к парному матчу

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Елена Веснина отметила, что готова сыграть парный матч против сборной Бельгии, если он будет иметь турнирное значение.

– Я провела здесь уже две встречи, и обе получились довольно тяжелыми. Так что усталость, конечно, чувствуется, – призналась Веснина. – Однако я уже знаю, как с этим справляться, как себя восстановить и настроить на следующий матч. У меня достаточно для этого опыта. Очень надеюсь, что Дарья Касаткина сравняет счет во встрече с Бельгией, и все будет решаться в парной игре. Если потребуется, я обязательно выйду на корт.

Сборная Бельгии ведет со счетом 2-1. В настоящее время Дарья Касаткина играет с Мариной Заневской.

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