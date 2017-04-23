Елена Веснина: Усталость чувствуется, но я готова к парному матчу

Российская теннисистка Елена Веснина отметила, что готова сыграть парный матч против сборной Бельгии, если он будет иметь турнирное значение.

– Я провела здесь уже две встречи, и обе получились довольно тяжелыми. Так что усталость, конечно, чувствуется, – призналась Веснина. – Однако я уже знаю, как с этим справляться, как себя восстановить и настроить на следующий матч. У меня достаточно для этого опыта. Очень надеюсь, что Дарья Касаткина сравняет счет во встрече с Бельгией, и все будет решаться в парной игре. Если потребуется, я обязательно выйду на корт.

Сборная Бельгии ведет со счетом 2-1. В настоящее время Дарья Касаткина играет с Мариной Заневской.