«Зенит-2» – «Химки». Подмосковный клуб почтил память Казаченка

Перед матчем с «Зенитом-2» члены футбольного клуба «Химки» посетили могилу бывшего главного тренера Владимира Казаченка.

– Перед матчем «Зенит-2» - «Химки» мы съездили проведать могилу Владимира Александровича Казаченка. Светлая ему память... – говорится в инстаграме подмосковного клуба.

Перед матчем #Зенит2Химки мы съездили проведать могилу Владимира Александровича Казаченка. Светлая ему память... A post shared by Футбольный клуб Химки (@fckhimki) on Apr 23, 2017 at 4:57am PDT

Напомним, Владимир Казаченок был главным тренером «Химок» с 2006 по 2007 год. Под его руководством команда выходила в премьер-лигу.

Владимир Казаченок ушел из жизни 26 марта, ему было 64 года. 30 марта на стадионе «Петровский» прошла церемония прощания. В гражданской панихиде приняли участие футболисты и тренерский штаб «Зенита», «Зенита-2», «Зенита-м» и руководство петербургского клуба.