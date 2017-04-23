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«Зенит-2» – «Химки». Подмосковный клуб почтил память Казаченка

Источник:  InstagramКомментарии

Перед матчем с «Зенитом-2» члены футбольного клуба «Химки» посетили могилу бывшего главного тренера Владимира Казаченка.

– Перед матчем «Зенит-2» - «Химки» мы съездили проведать могилу Владимира Александровича Казаченка. Светлая ему память... – говорится в инстаграме подмосковного клуба.

Напомним, Владимир Казаченок был главным тренером «Химок» с 2006 по 2007 год. Под его руководством команда выходила в премьер-лигу.

Владимир Казаченок ушел из жизни 26 марта, ему было 64 года. 30 марта на стадионе «Петровский» прошла церемония прощания. В гражданской панихиде приняли участие футболисты и тренерский штаб «Зенита», «Зенита-2», «Зенита-м» и руководство петербургского клуба. 

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