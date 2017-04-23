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Сборная России завоевала бронзу юниорского чемпионата мира, обыграв Швецию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России взяла верх над командой Швеции (3:0) в матче за третье место на проходящем в Словакии юниорском чемпионате мира (игроки не старше 18 лет).

В составе россиян отличились Данила Галенюк, Дмитрий Саморуков и Кирилл Максимов.

Во втором периоде при счете 2:0 игрок шведской сборной Лукас Эльвенес не реализовал буллит.

В финале турнира сегодня встретятся команды США и Финляндии. Начало матча - в 20:30 мск.

Матч

Россия (U-18) - Швеция (U-18) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

3-й период

Голы:

Галенюк (Чехович, Свечников), 16:27 (1:0 - бол.). Саморуков 24:21 (2:0).

Место и дата

23 апреля 16:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция

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