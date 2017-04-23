Сборная России завоевала бронзу юниорского чемпионата мира, обыграв Швецию

Сборная России взяла верх над командой Швеции (3:0) в матче за третье место на проходящем в Словакии юниорском чемпионате мира (игроки не старше 18 лет).

В составе россиян отличились Данила Галенюк, Дмитрий Саморуков и Кирилл Максимов.

Во втором периоде при счете 2:0 игрок шведской сборной Лукас Эльвенес не реализовал буллит.

В финале турнира сегодня встретятся команды США и Финляндии. Начало матча - в 20:30 мск.