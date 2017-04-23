Сборная России завоевала бронзу юниорского чемпионата мира, обыграв Швецию
Сборная России взяла верх над командой Швеции (3:0) в матче за третье место на проходящем в Словакии юниорском чемпионате мира (игроки не старше 18 лет).
В составе россиян отличились Данила Галенюк, Дмитрий Саморуков и Кирилл Максимов.
Во втором периоде при счете 2:0 игрок шведской сборной Лукас Эльвенес не реализовал буллит.
В финале турнира сегодня встретятся команды США и Финляндии. Начало матча - в 20:30 мск.
Матч
Россия (U-18) - Швеция (U-18) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)3-й период
Голы:
Галенюк (Чехович, Свечников), 16:27 (1:0 - бол.). Саморуков 24:21 (2:0).
Место и дата
23 апреля 16:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция
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