Видео голов матча «Краснодар» – «Арсенал»
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 24-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Арсеналом» (2:0).
Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #КраснодарАрсенал 1:0 49' Шарль Каборе pic.twitter.com/nmUuvEGQxd— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #КраснодарАрсенал 2:0 84' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 - лучший бомбардир 14⚽ pic.twitter.com/eXUhNiD3n4— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 апреля 2017 г.
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