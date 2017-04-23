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«Фрайбург» вырвал победу у «Байера» и поднялся в зону Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» на своем поле переиграл «Байер» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Нильс Петерсен и Паскаль Штенцель, забивший на 88-й минуте, а у гостей отличился Кевин Волланд, реализовавший пенальти на 60-й минуте.

«Фрайбург» с 44 очками поднялся на шестое место, в зону Лиги Европы, а «Байер» расположился на 12-й строчке, имея в активе 36 баллов.

В следующем туре подопечные Кристиана Штрайха 29 апреля на выезде сыграют с «Дармштадтом», а команда из Леверкузена днем ранее примет «Шальке».

Чемпионат Германии
30-й тур

Матч

Фрайбург - Байер - 2:1 (1:0)

Голы

Петерсен 11 (1:0). Волланд 60 (1:1). Штенцель 88 (2:1).

Состав

Фрайбург: Шволов, Кемпф, Союнчу, Игньевски, Гюнтер, Франц, Хаберер (Геде, 90), Хёфлер, Булут (Штенцель, 85), Нидерлехнер, Петерсен (Нильсен, 77)

Байер: Лено, Хильберт, Топрак, Венделль, Драгович, Кампль, Баумгартлингер (Пойянпало, 90), Хавертц (Арангис, 79), Брандт, Эрнандес (Бэйли, 63), Волланд

Предупреждения:

Кемпф, 39; Игньевски, 90 - Хильберт, 55; Бэйли, 90

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

23 апреля 16:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

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