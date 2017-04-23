«Фрайбург» вырвал победу у «Байера» и поднялся в зону Лиги Европы
В матче 30-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» на своем
поле переиграл «Байер» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Нильс Петерсен и
Паскаль Штенцель, забивший на 88-й минуте, а у гостей отличился Кевин Волланд,
реализовавший пенальти на 60-й минуте.
«Фрайбург» с 44 очками поднялся на шестое место, в зону Лиги
Европы, а «Байер» расположился на 12-й строчке, имея в активе 36 баллов.
В следующем туре подопечные Кристиана Штрайха 29 апреля на
выезде сыграют с «Дармштадтом», а команда из Леверкузена днем ранее примет «Шальке».
Чемпионат Германии
30-й тур
Матч
Голы
Петерсен 11 (1:0). Волланд 60 (1:1). Штенцель 88 (2:1).
Состав
Фрайбург: Шволов, Кемпф, Союнчу, Игньевски, Гюнтер, Франц, Хаберер (Геде, 90), Хёфлер, Булут (Штенцель, 85), Нидерлехнер, Петерсен (Нильсен, 77)
Байер: Лено, Хильберт, Топрак, Венделль, Драгович, Кампль, Баумгартлингер (Пойянпало, 90), Хавертц (Арангис, 79), Брандт, Эрнандес (Бэйли, 63), Волланд
Предупреждения:
Кемпф, 39; Игньевски, 90 - Хильберт, 55; Бэйли, 90
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
23 апреля 16:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция