«Фрайбург» вырвал победу у «Байера» и поднялся в зону Лиги Европы

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» на своем поле переиграл «Байер» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Нильс Петерсен и Паскаль Штенцель, забивший на 88-й минуте, а у гостей отличился Кевин Волланд, реализовавший пенальти на 60-й минуте.

«Фрайбург» с 44 очками поднялся на шестое место, в зону Лиги Европы, а «Байер» расположился на 12-й строчке, имея в активе 36 баллов.

В следующем туре подопечные Кристиана Штрайха 29 апреля на выезде сыграют с «Дармштадтом», а команда из Леверкузена днем ранее примет «Шальке».

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30-й тур