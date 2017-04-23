Евгений Малкин: Думаю, что Флери начнет второй раунд основным вратарем

Нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин думает, что голкипер Марк-Андре Флери, заменивший травмированного Мэтта Мюррея будет основным вратарем «Пингвинз» и во втором раунде Кубка Стэнли.

- Мне нравится Флери. Я играю с ним уже лет 10. Он очень хороший вратарь. Год получился напряженным, а он улыбается. Он потрясающий человек. Мюррей тоже хороший парень и отличный голкипер. В этом году у него много травм. Я надеюсь, что он вернется. У нас два основных вратаря в команде. Флери играет очень хорошо. Думаю, что он начнет второй раунд, - передает слова форварда «Питтсбурга» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что пяти матчах первого раунда против «Коламбуса» Флери пропускал в среднем по 2,52 шайбы за игру и парировал 93,3%. В трех домашних играх серии голкипер «Пингвинз» пропустил три шайбы отразив 120 бросков по воротам.

Добавим, что «Питтсбург» переиграл в первой серии «Коламбус Блю Джекетс» и во втором раунде плей-офф сыграет против победителя пары «Вашингтон» - «Торонто» (3-2).