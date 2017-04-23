Голы Каборе и Смолова принесли «Краснодару» победу над «Арсеналом»

«Краснодар» дома взял верх над «Арсеналом» (2:0) в 24-м туре чемпионата России.

У хозяев поля отличились Шарль Каборе (49-я минута) и Федор Смолов (84-я). Отметим, что это 14-й гол нападающего сборной России в нынешнем сезоне РФПЛ, и он упрочил лидерство в списке бомбардиров турнира.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры. Видео голов матча ЗДЕСЬ.

Команда Игоря Шалимова с 41 очком осталась на четвертом месте, туляки с 18 баллами - на 15-й, предпоследней строчке.

В следующем туре «Краснодар» 27 апреля сыграет на выезде с «Амкаром», а «Арсенал» днем ранее примет «Крылья Советов».