Голы Каборе и Смолова принесли «Краснодару» победу над «Арсеналом»
«Краснодар» дома взял верх над «Арсеналом» (2:0) в 24-м туре чемпионата России.
У хозяев поля отличились Шарль Каборе (49-я минута) и Федор Смолов (84-я). Отметим, что это 14-й гол нападающего сборной России в нынешнем сезоне РФПЛ, и он упрочил лидерство в списке бомбардиров турнира.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры. Видео голов матча ЗДЕСЬ.
Команда Игоря Шалимова с 41 очком осталась на четвертом месте, туляки с 18 баллами - на 15-й, предпоследней строчке.
В следующем туре «Краснодар» 27 апреля сыграет на выезде с «Амкаром», а «Арсенал» днем ранее примет «Крылья Советов».
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 1:1 (0:0)Дополнительное время
Голы
Агуэро 62 (0:1). Монреаль 72 (1:1).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Джака, Жиру (Уэлбек, 83), Санчес
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Туре, де Брюйне, Сане, Силва (Стерлинг, 23), Фернандиньо, Навас, Агуэро
Предупреждения:
Санчес, 25 - Фернандиньо, 69; де Брюйне, 89
Место и дата
23 апреля 17:00, Уэмбли, Текстовая трансляция