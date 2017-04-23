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Голы Каборе и Смолова принесли «Краснодару» победу над «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Краснодар» дома взял верх над «Арсеналом» (2:0) в 24-м туре чемпионата России.

У хозяев поля отличились Шарль Каборе (49-я минута) и Федор Смолов (84-я). Отметим, что это 14-й гол нападающего сборной России в нынешнем сезоне РФПЛ, и он упрочил лидерство в списке бомбардиров турнира.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры. Видео голов матча ЗДЕСЬ.

Команда Игоря Шалимова с 41 очком осталась на четвертом месте, туляки с 18 баллами - на 15-й, предпоследней строчке.

В следующем туре «Краснодар» 27 апреля сыграет на выезде с «Амкаром», а «Арсенал» днем ранее примет «Крылья Советов». 

Матч

Арсенал - Манчестер Сити - 1:1 (0:0)

Дополнительное время

Голы

Агуэро 62 (0:1). Монреаль 72 (1:1).

Состав

Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Джака, Жиру (Уэлбек, 83), Санчес

Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Туре, де Брюйне, Сане, Силва (Стерлинг, 23), Фернандиньо, Навас, Агуэро

Предупреждения:

Санчес, 25 - Фернандиньо, 69; де Брюйне, 89

Место и дата

23 апреля 17:00, Уэмбли, Текстовая трансляция

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