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Волейболистки «Динамо» уступили «Эджзаджибаши» в матче за третье место ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки московского «Динамо» в матче за третье место Лиги чемпионов уступили турецкому «Эджзаджибаши».

Прошедшая в итальянском Тревизо встреча, завершилась победой волейболисток турецкой команды со счетом 3-1 (25:19, 19:25, 25:23, 25:22).

Добавим, что в финале турнира сыграют «Конельяно» (Италия) - «Вакифбанк» (Турция).

Волейбол.
Лига чемпионов
Женщины
«Финал четырех»
Матч за третье место

«Динамо» (Москва, Россия) — «Экзачибаши» (Турция) — 1:3 (19:25, 25:19, 23:25, 22:25).

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