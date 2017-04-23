Жозе Моуринью: Мы понимали, как играет «Бернли» и контролировали ход матча

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Бернли» в матче 34-го тура английской премьер-лиги.

- Я очень рад. На домашней арене у «Бернли» нелегко выиграть, но еще тяжелее контролировать ход матча. Но мы держали ситуацию под контролем все 90 минут. Мы понимали, как играет «Бернли» и знали их сильные стороны. Думаю, результат отличный. Мы это заслужили, - приводит слова наставника «Юнайтед» BBC.

Добавим, что после этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал 63 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 27 апреля подопечные Жозе Моуринью встретятся в гостях с «Манчестер Сити».