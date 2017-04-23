Касаткина обыграла Заневскую в Кубке Федерации и сравняла счет противостоянии Россия – Бельгия
Дарья Касаткина обыграла Марину Заневскую со счетом 5:7,
6:1, 6:0 в четвертом поединке плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации
между командами России и Бельгии.
Встреча продолжалась 2 часа, за которые Касаткина сделала один
эйс и одну двойную ошибку.
Таким образом, сборная России сравняла счет – 2-2. Победитель противостояния определится по итогам парной встречи, которая пройдет состоится сегодня вечером.
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