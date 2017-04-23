Хави Грасия: Следует признать, что у «Рубина» сейчас неудачная серия
Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от матча 24-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:0).
- В первом тайме нам пришлось непросто. Мы планировали начинать атаки короткими и средними передачами, но нам эти эпизоды не удавались. В итоге сами себе создавали неприятности в первом тайме. Во втором тайме мы больше использовали длинные передачи, больше проводили времени на половине поля соперника, у нас было больше моментов и подходов к воротам соперника. К сожалению, мы не забили. Следует признать, что у соперника тоже были достаточно хорошие моменты, у соперника было много ударов. Ни одна из команд не была точна в завершающей стадии, в итоге – нулевая ничья.
- Впереди у «Рубина» матчи с такими
соперниками, как ЦСКА, «Локомотив»,
«Ростов». Как планируете играть с этими
командами?
- Подход будет такой же, как и к каждому матчу. Следует признать, что у нас сейчас неудачная серия. Но против тех команд, которые вы упомянули, в первой части чемпионата мы сыграли достаточно успешно, не проиграли, а некоторые из упомянутых команд мы выиграли. Нашей команде нужно во многом прибавлять, но нам вполне по силам победить этих соперников, - приводит слова наставника «Рубина» пресс-служба команды.
Добавим, что «Рубин», набрав 29 очков, занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 26 апреля «Рубин» на своем поле примет «Терек».
Матч
Крылья Советов - Рубин - 0:0
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Зотов, Ятченко (Таранов, 19), Бато (Зинков, 57), Надсон, Божин, Зуев, Мияилович, Бруно (Ткачёв, 74), Паскуато, Корниленко
Рубин: Рыжиков, Бурлак (Камболов, 32), Санчес, Бауэр, Набиуллин, Ахметов (Жемалетдинов, 59), Лестьенн, Мвила, Сонг, Канунников, Жонатас
Предупреждения:
Корниленко, 40; Бруно, 64 - Бауэр, 67; Камболов, 90
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
23 апреля 14:30, Металлург, Текстовая трансляция