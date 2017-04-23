Хави Грасия: Следует признать, что у «Рубина» сейчас неудачная серия

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от матча 24-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:0).

- В первом тайме нам пришлось непросто. Мы планировали начинать атаки короткими и средними передачами, но нам эти эпизоды не удавались. В итоге сами себе создавали неприятности в первом тайме. Во втором тайме мы больше использовали длинные передачи, больше проводили времени на половине поля соперника, у нас было больше моментов и подходов к воротам соперника. К сожалению, мы не забили. Следует признать, что у соперника тоже были достаточно хорошие моменты, у соперника было много ударов. Ни одна из команд не была точна в завершающей стадии, в итоге – нулевая ничья.

- Впереди у «Рубина» матчи с такими соперниками, как ЦСКА, «Локомотив», «Ростов». Как планируете играть с этими командами?

- Подход будет такой же, как и к каждому матчу. Следует признать, что у нас сейчас неудачная серия. Но против тех команд, которые вы упомянули, в первой части чемпионата мы сыграли достаточно успешно, не проиграли, а некоторые из упомянутых команд мы выиграли. Нашей команде нужно во многом прибавлять, но нам вполне по силам победить этих соперников, - приводит слова наставника «Рубина» пресс-служба команды.

Добавим, что «Рубин», набрав 29 очков, занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 26 апреля «Рубин» на своем поле примет «Терек».