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В Тольятти открылся мемориал Сергея Михалева

Сергей Волков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В Тольятти открылся мемориал Сергея Михалева
Источник: «Советский спорт»

В селе Подстепки под Тольятти на местном деревенском кладбище был открыт мемориал в память о хоккейном тренере Сергее Михалеве.

Ровно год назад 21 апреля он, генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева», возвращался из Челябинска в Уфу с похорон бывшего тренера хоккейного клуба «Трактор» Валерия Белоусова. По неизвестным причинам автомобиль «Шкода Октавия», которой управлял 37-летний редактор хоккейного сайта из Челябинска Камиль Галиакберов, на 1599-м километре федеральной трассы Москва – Челябинск в районе Аши выехал на встречную полосу, где столкнулась с грузовой фурой. Водитель выжил, его пассажир погиб на месте ДТП. Это был Сергей Михалев, которому 5 октября исполнилось бы 68 лет.

«Тренер золотой мечты» - так назвал он книгу, выпущенную после того, как с уфимским «Салаватом Юлаевым» в 2008 году впервые привел его к золотым медалям российского чемпионата, а с 1990 по 1999 год работал помощником Геннадия Цыгурова в тренерском штабе тольяттинской «Лады». С «Ладой» он дважды становился победителем Межнациональной хоккейной лиги и последним обладателем Кубка Европы-96. Дважды приводил череповецкую «Северсталь» к медалям чемпионата России. Впоследствии работал спортивным директором и генеральным менеджером тольяттинской «Лады», с молодежной и студенческой сборной России. Во время Олимпиады в Сочи-2014 Сергей Михайлович, генеральный менеджер тольяттинской «Лады», был введен в Российский Зал хоккейной славы.

Источник: «Советский спорт»

На открытии мемориала, выполненного в виде хоккейной площадки с эмблемами хоккейных лиг, в которых играл и работал тренером Сергей Михайлович, присутствовала семья, а также друзья, коллеги Михалева, его воспитанники. 25 апреля на «Лада-Арене» стартует турнир в память о Сергее Михалеве среди юношей 2007 года рождения. В составе тольяттинской «Лады» на лед выйдет его сын Степан Михалев, сообщает корреспондент «Советского спорта» в Самаре Сергей Волков.

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