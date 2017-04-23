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Вадим Скрипченко: Ничья не тот результат, на который на «Крылья Советов» рассчитывали

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от матча 24-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:0).

- Игра неиспользованных возможностей. Мы провели качественный матч. Было много перспективных атак и быстрых переходов в атаку. Наш план с прессингом и быстрыми атаками принес результат, но мы не забили. Много ударов нами совершено, но всего один из них в створ. Думаю, по самоотдаче у болельщиков нет претензий к парням. Забитый мяч помог бы нам получить полное удовлетворение. Ничья не тот результат, на который на мы рассчитывали. Только когда все мы проникнемся главной целью, мы достигнем результата. Надеюсь, что наши медики принесут хорошие новости и сделают все возможное, чтобы травмированные игроки быстрее вернули в строй, - приводит слова наставника «Крыльев Советов» пресс-служба команды.

Добавим, что самарская команда, набрав 21 очко, занимает 14 место в туринрной таблице РФПЛ. В следующем туре 26 апреля «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Арсеналом».

Матч

Крылья Советов - Рубин - 0:0

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Зотов, Ятченко (Таранов, 19), Бато (Зинков, 57), Надсон, Божин, Зуев, Мияилович, Бруно (Ткачёв, 74), Паскуато, Корниленко

Рубин: Рыжиков, Бурлак (Камболов, 32), Санчес, Бауэр, Набиуллин, Ахметов (Жемалетдинов, 59), Лестьенн, Мвила, Сонг, Канунников, Жонатас

Предупреждения:

Корниленко, 40; Бруно, 64 - Бауэр, 67; Камболов, 90

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

23 апреля 14:30, Металлург, Текстовая трансляция

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