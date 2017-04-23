Вадим Скрипченко: Ничья не тот результат, на который на «Крылья Советов» рассчитывали

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от матча 24-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:0).

- Игра неиспользованных возможностей. Мы провели качественный матч. Было много перспективных атак и быстрых переходов в атаку. Наш план с прессингом и быстрыми атаками принес результат, но мы не забили. Много ударов нами совершено, но всего один из них в створ. Думаю, по самоотдаче у болельщиков нет претензий к парням. Забитый мяч помог бы нам получить полное удовлетворение. Ничья не тот результат, на который на мы рассчитывали. Только когда все мы проникнемся главной целью, мы достигнем результата. Надеюсь, что наши медики принесут хорошие новости и сделают все возможное, чтобы травмированные игроки быстрее вернули в строй, - приводит слова наставника «Крыльев Советов» пресс-служба команды.

Добавим, что самарская команда, набрав 21 очко, занимает 14 место в туринрной таблице РФПЛ. В следующем туре 26 апреля «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Арсеналом».