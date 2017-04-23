«Арсенал» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии
В рамках полуфинала кубка Англии лондонский «Арсенал» в
дополнительное время обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
Счет в матче на 62-й минуте открыл Серхио Агуэро, спустя
девять минут защитник «канониров» Начо Монреаль отыграл один матч. Основное
время встречи так и завершилось со счетом 1:1.
Победу лондонскому клуб принес Алексис Санчес, забивший на 101-й минуте дополнительного времени.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
В финале Кубка Англии подопечные Арсена Венгера встретятся с «Челси», матч состоится 27 мая на поле стадиона «Уэмбле» в Лондоне.
Стоит отметить, что «Арсенал» вышел в лидеры по количеству выходов в финал этого турнира - 20. У действующего победителя «Манчестер Юнайтед» - 19, у «Ливерпуля» - 14, у «Эвертона» и «Ньюкасла» - по 13, у «Челси» - 12.
Под руководством Венгера «канониры» вышли в финал в 11-й раз, в восьми из которых одержали победу.
Кубок Англии
Полуфинал
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 2:1 (0:0)
Голы
Агуэро 62 (0:1). Монреаль 72 (1:1). Санчес 101 (2:1).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105), Озил (Коклен, 119), Джака, Жиру (Уэлбек, 83), Санчес
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Туре, де Брюйне, Сане, Силва (Стерлинг, 23 Ихеаначо, 106), Фернандиньо (Фернандо, 99), Навас, Агуэро (Делф, 99)
Предупреждения:
Санчес, 25; Джака, 105 - Фернандиньо, 69; де Брюйне, 89; Туре, 103; Делф, 105; Отаменди, 116
Место и дата
23 апреля 17:00, Уэмбли, Текстовая трансляция