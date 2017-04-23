«Арсенал» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии

В рамках полуфинала кубка Англии лондонский «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Счет в матче на 62-й минуте открыл Серхио Агуэро, спустя девять минут защитник «канониров» Начо Монреаль отыграл один матч. Основное время встречи так и завершилось со счетом 1:1.

Победу лондонскому клуб принес Алексис Санчес, забивший на 101-й минуте дополнительного времени.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

В финале Кубка Англии подопечные Арсена Венгера встретятся с «Челси», матч состоится 27 мая на поле стадиона «Уэмбле» в Лондоне.

Стоит отметить, что «Арсенал» вышел в лидеры по количеству выходов в финал этого турнира - 20. У действующего победителя «Манчестер Юнайтед» - 19, у «Ливерпуля» - 14, у «Эвертона» и «Ньюкасла» - по 13, у «Челси» - 12.

Под руководством Венгера «канониры» вышли в финал в 11-й раз, в восьми из которых одержали победу.

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