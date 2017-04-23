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«Зенит» обыграл «Калев», Тулсон набрал 37 очков

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях победил «Калев» со счетом 98:95, одержав 15-ю победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал Райан Тулсон – на его счету 37 очков. Также по 21 очку набрали игроки эстонской команды Бранко Миркович и Марк Толлефсен.

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сине-бело-голубые заняли второе место. Команда Василия Карасева в первом раунде плей-офф встретится с ВЭФом  – клуб из Риги финишировал в таблице на седьмой строчке. Серия продлится до трех побед, матчи состоятся 1 и 3 мая в Петербурге и 6 мая в Риге. Если понадобится четвертая и пятая игра, они пройдут в Риге 8 мая и через три дня в Петербурге.

Матч

Калев - Зенит - 95:98

Место и дата

23 апреля 17:00, Саку Суурхалл, Онлайн-трансляция

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