«Зенит» обыграл «Калев», Тулсон набрал 37 очков

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях победил «Калев» со счетом 98:95, одержав 15-ю победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал Райан Тулсон – на его счету 37 очков. Также по 21 очку набрали игроки эстонской команды Бранко Миркович и Марк Толлефсен.

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сине-бело-голубые заняли второе место. Команда Василия Карасева в первом раунде плей-офф встретится с ВЭФом – клуб из Риги финишировал в таблице на седьмой строчке. Серия продлится до трех побед, матчи состоятся 1 и 3 мая в Петербурге и 6 мая в Риге. Если понадобится четвертая и пятая игра, они пройдут в Риге 8 мая и через три дня в Петербурге.