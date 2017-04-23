Сергей Рыжиков: У «волжского дерби»» нет большой истории, но давление чувствовалось
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков подвел итог выездной ничьей в «Крыльями Советов» (0:0) в 24-м туре РФПЛ.
- Атмосферу «волжского дерби» чувствовали на поле?
- Да, это интересно - принимать участие в дерби, хотя и нет такой истории в «волжском дерби». Сегодня не встречались команды топ-уровня, но все равно чувствовалось давление. Болельщики просили нас не проиграть, но и фанаты «КС» просили свою команду не уступить. Ничья боевая, было много желтых карточек, моментов. Не было только голов. У нас были моменты, и у Самары. Думаю, что, может быть, 2:2 или 1:1 более логичный счет. Но 0:0 тоже неплохо, - цитирует Рыжикова «Реальное время».
Матч
Крылья Советов - Рубин - 0:0
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Зотов, Ятченко (Таранов, 19), Бато (Зинков, 57), Надсон, Божин, Зуев, Мияилович, Бруно (Ткачёв, 74), Паскуато, Корниленко
Рубин: Рыжиков, Бурлак (Камболов, 32), Санчес, Бауэр, Набиуллин, Ахметов (Жемалетдинов, 59), Лестьенн, Мвила, Сонг, Канунников, Жонатас
Предупреждения:
Корниленко, 40; Бруно, 64 - Бауэр, 67; Камболов, 90
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
23 апреля 14:30, Металлург, Текстовая трансляция