На гоночной трассе, принадлежащей Алонсо, погиб 11-летний картингист
В результате аварии на гоночном трассе, принадлежащей
испанскому пилоту «Макларена» Фернандо Алонсо, погиб 11-летний картингист,
сообщает RT на русском.
Погибший Гонсало Басурто Мовила проводил тренировочную
сессию на автодроме, расположенном на севере Испании, в минувшую субботу. В
результате аварии карт мальчика перевернулся и упал на него.
Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в центральный
госпиталь Астурии в Овьедо, где скончался от полученных травм.
«Я проснулся утром в один из самых печальных дней. Потрясен. Мои соболезнования семье Гонсало и всем в картинге», - написал Алонсо в твиттере.
Despierto de madrugada en uno de los días más tristes. Destrozado. Desde aquí, un abrazo enorme a la familia de Gonzalo y a todo el Karting.— Fernando Alonso (@alo_oficial) 23 апреля 2017 г.
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