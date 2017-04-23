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На гоночной трассе, принадлежащей Алонсо, погиб 11-летний картингист

Источник:  RT на русскомКомментарии

В результате аварии на гоночном трассе, принадлежащей испанскому пилоту «Макларена» Фернандо Алонсо, погиб 11-летний картингист, сообщает RT на русском.

Погибший Гонсало Басурто Мовила проводил тренировочную сессию на автодроме, расположенном на севере Испании, в минувшую субботу. В результате аварии карт мальчика перевернулся и упал на него.

Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в центральный госпиталь Астурии в Овьедо, где скончался от полученных травм.

«Я проснулся утром в один из самых печальных дней. Потрясен. Мои соболезнования семье Гонсало и всем в картинге», - написал Алонсо в твиттере.

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