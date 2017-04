Эктор Бельерин: Мы – знаменитый «Арсенал» и мы едем на «Уэмбли»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин после победы над «Манчестер Сити» (2:1 Д.В.) в полуфинале Кубка Англии поделился своими эмоциями в твиттере.

«Мы - знаменитый «Арсенал» и мы едем на Уэмбли», - написал испанец.

В финале команда Арсена Венгера 27 мая встретится с «Челси».

We're the famous arsenal and we're going to Wembley!!!!! #COYG #LuckyBraids pic.twitter.com/EAEQJJ61Bu