Эктор Бельерин: Мы – знаменитый «Арсенал» и мы едем на «Уэмбли»
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин после победы над «Манчестер Сити» (2:1 Д.В.) в полуфинале Кубка Англии поделился своими эмоциями в твиттере.
«Мы - знаменитый «Арсенал» и мы едем на Уэмбли», - написал испанец.
В финале команда Арсена Венгера 27 мая встретится с «Челси».
We're the famous arsenal and we're going to Wembley!!!!! #COYG #LuckyBraids pic.twitter.com/EAEQJJ61Bu— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) 23 апреля 2017 г.
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 2:1 (0:0)
Голы
Агуэро 62 (0:1). Монреаль 72 (1:1). Санчес 101 (2:1).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105), Озил (Коклен, 119), Джака, Жиру (Уэлбек, 83), Санчес
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Туре, де Брюйне, Сане, Силва (Стерлинг, 23 Ихеаначо, 106), Фернандиньо (Фернандо, 99), Навас, Агуэро (Делф, 99)
Предупреждения:
Санчес, 25; Джака, 105 - Фернандиньо, 69; де Брюйне, 89; Туре, 103; Делф, 105; Отаменди, 116
Место и дата
23 апреля 17:00, Уэмбли, Текстовая трансляция