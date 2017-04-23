Пол Штясны: Соботка и Пяярви решили судьбу серии с «Миннесотой»
Нападающий «Сент-Луиса» Пол Штясны поделился впечатлением от победы над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).
- Когда дело дошло до овертайма, нам оставалось просто расслабиться и насладиться моментом. Давление было больше на стороне игроков «Миннесоты», которым нужно было во что бы то ни стало выигрывать, чтобы остаться в серии. В овертайме мы знали, что победу может принести любое звено и любая пара защитников. На протяжении всех матчей плей-офф хоккеисты разных звеньев приносили нам успех, так случилось и на этот раз, когда Соботка и Пяярви решили судьбу противостояния, - приводит слова Штясны официальный сайт НХЛ.
Добавим, что во втором раунде плей-офф «Сент-Луис» встретится с «Нэшвилл Предаторз», которые обыграли в 1/8 финала «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).
Матч
Миннесота - Сент-Луис - 3:4 О.Т. (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Тарасенко (Шварц), 7:16 (0:1). Стеен (Парайко), 10:31 (0:2). Сутер (Сперджен), 18:31 (1:2 - бол.). Штястны (Лехтеря, Шварц), 47:23 (1:3). Койву (Гранлунд, Нидеррайтер), 50:38 (2:3 - бол.). Цукер (Бродин, Хаула), 54:59 (3:3). Пяярви-Свенссон (Лехтеря, Соботка), 69:42 (3:4).
Место и дата
22 апреля 22:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция