Пол Штясны: Соботка и Пяярви решили судьбу серии с «Миннесотой»

Нападающий «Сент-Луиса» Пол Штясны поделился впечатлением от победы над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).

- Когда дело дошло до овертайма, нам оставалось просто расслабиться и насладиться моментом. Давление было больше на стороне игроков «Миннесоты», которым нужно было во что бы то ни стало выигрывать, чтобы остаться в серии. В овертайме мы знали, что победу может принести любое звено и любая пара защитников. На протяжении всех матчей плей-офф хоккеисты разных звеньев приносили нам успех, так случилось и на этот раз, когда Соботка и Пяярви решили судьбу противостояния, - приводит слова Штясны официальный сайт НХЛ.

Добавим, что во втором раунде плей-офф «Сент-Луис» встретится с «Нэшвилл Предаторз», которые обыграли в 1/8 финала «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).