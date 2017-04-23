Василий Карасев: Хорошо, что в игре с «Калевом» «Зенит» продлил победную серию

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги выездного матча против «Калева» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (98:95).

– Большого турнирного значения эта игра не имела. Хорошо, что продлили нашу победную серию. Сегодня больше игрового времени получили игроки, которые по сезону не так часто оказывались на паркете. Начали игру не очень хорошо, но затем «разбежались» и довели дело до победы. Очень хорошо себя проявил Валиев, набирал свои очки. Тулсон попадал свои броски. В преддверии старта плей-офф это вселяет оптимизм, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» победил «Калев» на выезде со счетом 98:95. Самым результативным игроком матча стал Райан Тулсон, набравший 37 очков.

Подопечные Василия Карасева продлили победную серию в Единой лиге ВТБ до 15 игр и завершили регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице с 21 победой. Эстонский клуб финишировал на 11-й позиции, имея в активе пять выигранных матчей.

В первом раунде плей-офф «Зенит» 1 мая сыграет на выезде против «ВЭФ», «Калев» завершил выступление в чемпионате.