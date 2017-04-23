Магнус Пяярви: Проход Соботки? Это было действительно очень круто!

Нападающий «Сент-Луиса» Магнус Пяярви поделился впечатлением от победы над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).

- Как правило в овертайме у вас не бывает большого количества голевых моментов. Владимир Соботка и Йори Лехтеря проделали великолепную работу, чтобы создать этот шанс для меня, так что было очень приятно увидеть, как шайба залетает в ворота.

Проход Соботки? Это было действительно очень круто! Можно только позавидовать тому, как терпеливо он ждал подходящего момента для передачи. На самом деле его способность удерживать шайбу сейчас проявляется в должной мере. Он сильнее в этом компоненте, чем многие думают. Владимир увидел, что игрок, который присматривал за мной, отправился к нему, так что у него появилась возможность сделать передачу на свободное пространство. Я невероятно счастлив, что все так закончилось, - приводит слова Пяярви официальный сайт НХЛ.

Добавим, что во втором раунде плей-офф «Сент-Луис» встретится с «Нэшвилл Предаторз», которые обыграли в 1/8 финала «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).