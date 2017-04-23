Игорь Шалимов: Судьи тоже люди и они могут ошибаться

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

– Тяжелая была даже не игра, а победа. В первом тайме мы сыграли не так, как готовились, не так агрессивно. Мы ориентировались на другую схему игры соперника, наши футболисты должны были тут разобраться. Поэтому был простор и было так много контратак. Хорошо, что соперник не забил. Где-то выручил Андрей Синицын. Но в перерыве мы исправились, Хорошо, что забили быстрый гол. Хорошо начали действовать и в атаке. Мы играем инициативно, проводим очень много времени на чужой половине поля, но не всегда знаем что делать при потере мяча.

Победой мы удовлетворены, а это самое главное в концовке чемпионата. Соперник не удивил. Нам надо попасть в Лигу Европы, такая у нас задача. Сейчас главное восстановить игроков и лететь в Пермь, играть на искусственном поле. Как я оцениваю судейство в РФПЛ? Мы все оцениваем его положительно. Судьи тоже люди и они могут ошибаться. Это я говорю от имени игроков и тренеров, клуб же пусть сам решает, как реагировать на ошибки рефери, - передает слова главного тренера «Краснодара» «Матч ТВ».

Команда Игоря Шалимова набрала 41 очко и осталась на четвертом месте в туринрной таблице чемпионата России. В следующем туре 27 апреля «Краснодар» сыграет на выезде с «Амкаром».