Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 2Оренбург
Футбол  Краснодар2 : 0Арсенал Тула
Футбол  Реал- : -Барселона
Футбол  Крылья Советов0 : 0Рубин
Футбол  Арсенал2 : 1Манчестер Сити
Футбол  Лион- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кристал Пэлас» на «Энфилде» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Бентеке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Кристал Пэлас» на «Энфилде» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Бентеке
Источник: Gettyimages.ru

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» уступил «Кристал Пэлас» со счетом 1:2.

Счет в матче на 24-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Фелиппе Коутиньо, за две минуты до конца первого тайма форвард гостевой команды Кристиан Бентеке отыграл мяч, забив с передачи Йоана Кабая.

Во второй половине встрече 26-летний бельгиец вновь отличился, тем самым принес выездную победу своей команде.

«Ливерпуль» с 66-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» расположился на 12-й строчке, имея в активе 38 баллов.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 1 мая сыграют на выезде с «Уотфордом», а лондонцы 26 апреля примут «Тоттенхэм».

Чемпионат Англии
34-й тур

Матч

Ливерпуль - Кристал Пэлас - 1:2 (1:1)

Голы

Коутиньо 24 (1:0). Бентеке К. 43 (1:1). Бентеке К. 74 (1:2).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клайн (Груич, 84), Ловрен (Арнольд, 79), Лейва, Коутиньо, Вейналдум, Милнер (Морено, 82), Джан, Фирмино, Ориги

Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли, Томкинс, Уорд, Панчон, Таунсенд, Миливоевич, Кабай (Делэйни, 83), Заха (ван Анхолт, 78), Бентеке К. (Кэмпбелл, 88), Шлупп

Предупреждения:

нет - Бентеке К., 40; Миливоевич, 60

Место и дата

23 апреля 18:30, Энфилд, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Мы понимали, как играет «Бернли» и контролировали ход матчаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Бернли» в матче 34-го тура английской премьер-лиги.«Манчестер Юнайтед» переиграл «Бернли» в матче 34-го тура АПЛФутболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх в гостевом матче 34-го тура английской премьер лиги против «Бернли» со счетом 2:0.АПЛ. 34-й тур. «Бернли» уступил «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» и другие матчиРезультаты матчей 34-го тура чемпионата Англии.Впереди только Ширер. Уэйн Руни забил в 149-м матче АПЛФорвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни забил в 149-м матче английской премьер-лиги и догнал по этому показателю Фрэнка Лэмпарда и Эндрю Коула.Лерой Сане: Гвардиола говорит мне играть, как Месси или НеймарПолузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане рассказал о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Мертенсу«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса.Арсен Венгер: Хочу, чтобы Окслейд-Чемберлен оставался в «Арсенале» ближайшие десять летГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассчитывает на то, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен будет выступать за «канониров» еще десять лет.«Манчестер Юнайтед» намерен подписать ДайераПолузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может начать следующий сезон в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.«Манчестер Юнайтед» стал ближе к подписанию Белотти после травмы Ибрагимовича«Манчестер Юнайтед» стал ближе к заключению соглашения с нападающим «Торино» Андреа Белотти после того, как форвард манкунианцев Златан Ибрагимович получил серьезную травму, сообщает Daily Mirror.«Манчестер Юнайтед» интересуется МертенсомВингер «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».«Барселона» интересуется Кристианом ЭриксеномПолузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Барселоне».«Борнмут» разгромил «Мидлсбро» в 34-м туре АПЛФутболисты «Борнмута» на своем поле крупно переиграли «Мидлсбро» (4:0) в матче 34-го тура английской премьер-лиги.«Манчестер Сити» может купить Гризманна за 75 миллионов фунтовФорвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».Новичок АПЛ пропустил два одинаковых автогола от своего вратаря! (видео)Новичок АПЛ пропустил два одинаковых автогола от своего вратаря! (видео)Неделю назад «Брайтон» впервые оформил выход английскую премьер-лигу, а теперь проиграл «Норвичу» благодаря необычному дублю голкипера.Ибрагимович из-за травмы может завершить спортивную карьеруШведский нападающий «Манчестер Юнайтед» из-за травмы может завершить спортивную карьеру, сообщает Record.«Барселона» и «Челси» поборются за ВерраттиИнтерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.День в истории. Джону Оби Микелу исполнилось 30 летСегодня отмечает день рождения полузащитник китайского клуба «Тяньцзинь Тэда» и сборной Нигерии Джон Оби Микел. Ему исполнилось 30 лет.Сеск Фабрегас: Уход Терри? Это был настоящий сюрприз для игроков «Челси»Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал решение защитника «синих» Джона Терри покинуть лондонский клуб по окончании сезона.Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» серьезные проблемы, но у нас есть РуниЖозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» серьезные проблемы, но у нас есть РуниГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Андерлехтом».«Манчестер Юнайтед» предлагает «ПСЖ» 70 млн евро за МаркиньосаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньосу.
Футбол
Видео голов матча «Краснодар» – «Арсенал»
Футбол
Голы Каборе и Смолова принесли «Краснодару» победу над «Арсеналом»
Хоккей
Сборная России завоевала бронзу юниорского чемпионата мира, обыграв Швецию
Футбол
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Бернли» в матче 34-го тура АПЛ
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Кристал Пэлас
Кристал Пэласкалендарьстатистика
Кристиан Бентеке
Кристиан Бентекевсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости