«Кристал Пэлас» на «Энфилде» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Бентеке

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» уступил «Кристал Пэлас» со счетом 1:2.

Счет в матче на 24-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Фелиппе Коутиньо, за две минуты до конца первого тайма форвард гостевой команды Кристиан Бентеке отыграл мяч, забив с передачи Йоана Кабая.

Во второй половине встрече 26-летний бельгиец вновь отличился, тем самым принес выездную победу своей команде.

«Ливерпуль» с 66-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» расположился на 12-й строчке, имея в активе 38 баллов.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 1 мая сыграют на выезде с «Уотфордом», а лондонцы 26 апреля примут «Тоттенхэм».

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34-й тур