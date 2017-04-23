«Кристал Пэлас» на «Энфилде» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Бентеке
В матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде»
уступил «Кристал Пэлас» со счетом 1:2.
Счет в матче на 24-й минуте открыл полузащитник хозяев поля
Фелиппе Коутиньо, за две минуты до конца первого тайма форвард гостевой команды
Кристиан Бентеке отыграл мяч, забив с передачи Йоана Кабая.
Во второй половине встрече 26-летний бельгиец вновь
отличился, тем самым принес выездную победу своей команде.
«Ливерпуль» с 66-ю очками занимает третье место в турнирной
таблице, а «Кристал Пэлас» расположился на 12-й строчке, имея в активе 38
баллов.
В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 1 мая сыграют на
выезде с «Уотфордом», а лондонцы 26 апреля примут «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии
34-й тур
Матч
Ливерпуль - Кристал Пэлас - 1:2 (1:1)
Голы
Коутиньо 24 (1:0). Бентеке К. 43 (1:1). Бентеке К. 74 (1:2).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клайн (Груич, 84), Ловрен (Арнольд, 79), Лейва, Коутиньо, Вейналдум, Милнер (Морено, 82), Джан, Фирмино, Ориги
Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли, Томкинс, Уорд, Панчон, Таунсенд, Миливоевич, Кабай (Делэйни, 83), Заха (ван Анхолт, 78), Бентеке К. (Кэмпбелл, 88), Шлупп
Предупреждения:
нет - Бентеке К., 40; Миливоевич, 60
Место и дата
23 апреля 18:30, Энфилд, Онлайн-трансляция