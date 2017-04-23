«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Шальке» в матче 30-го тура бундеслиги
В матче 30-го тура чемпионата Германии «Шальке» на своем
поле сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (1:1).
У хозяев поля отличился Клас-Ян Хунтелар, а у гостей Тимо
Вернер.
«Лейпциг» с 62 очками занимает второе место в турнирной
таблице, а «Шальке» расположился на 11-й строчке, имея в активе 38 баллов.
В следующем туре «быки» 29 апреля примут «Ингольштадт», а
команда из Гельзенкирхена днем ранее сыграет с «Байером».
Чемпионат Германии
30-й тур
Матч
Шальке 04 - РБ Лейпциг - 1:1 (0:1)
Голы
Вернер 14 (0:1). Хунтелар 46 (1:1).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Коке, Бадштубер, Бенталеб, Калигиури (Шёпф, 50), Майер (Ритер, 81), Стамбули, Бургшталлер (Ди Санто, 74), Хунтелар
РБ Лейпциг: Гулаши, Орбан, Халстенберг, Комппер, Демме, Бернардо, Кейта, Вернер (Бурк, 83), Забитцер, Форсберг (Ильзанкер, 77), Поульсен (Сельке, 90)
Предупреждения:
Стамбули, 29; Коке, 43; Майер, 78 - Халстенберг, 40; Кейта, 73
Судья:
Гюнтер Перль (Германия)
Место и дата
23 апреля 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция