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«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Шальке» в матче 30-го тура бундеслиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Шальке» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (1:1).

У хозяев поля отличился Клас-Ян Хунтелар, а у гостей Тимо Вернер.

«Лейпциг» с 62 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Шальке» расположился на 11-й строчке, имея в активе 38 баллов.

В следующем туре «быки» 29 апреля примут «Ингольштадт», а команда из Гельзенкирхена днем ранее сыграет с «Байером».

Чемпионат Германии
30-й тур

Матч

Шальке 04 - РБ Лейпциг - 1:1 (0:1)

Голы

Вернер 14 (0:1). Хунтелар 46 (1:1).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Коке, Бадштубер, Бенталеб, Калигиури (Шёпф, 50), Майер (Ритер, 81), Стамбули, Бургшталлер (Ди Санто, 74), Хунтелар

РБ Лейпциг: Гулаши, Орбан, Халстенберг, Комппер, Демме, Бернардо, Кейта, Вернер (Бурк, 83), Забитцер, Форсберг (Ильзанкер, 77), Поульсен (Сельке, 90)

Предупреждения:

Стамбули, 29; Коке, 43; Майер, 78 - Халстенберг, 40; Кейта, 73

Судья:

Гюнтер Перль (Германия)

Место и дата

23 апреля 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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